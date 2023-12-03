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Нико Хюлькенберг о последнем месте «Хааса» в Кубке конструкторов: «Разумеется, мы не слишком этому рады»

Американская команда по результатам года заняла последнее место в Кубке конструкторов. При этом 11 из 12 набранных в общей сложности очков пилоты «Хааса» заработали в первой половине сезона.

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