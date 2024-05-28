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Военные новости ★ спецоперация

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Французский разработчик представил макет подлодки SMX 31

Французский разработчик представил макет подлодки SMX 31 Французский разработчик представил макет подлодки SMX 31Французский концерн Naval Group представил макет 1:50 разрабатываемой им субмарины SMX 31.

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