Французский разработчик представил макет подлодки SMX 31 Французский разработчик представил макет подлодки SMX 31Французский концерн Naval Group представил макет 1:50 разрабатываемой им субмарины SMX 31.
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Французский разработчик представил макет подлодки SMX 31 Французский разработчик представил макет подлодки SMX 31Французский концерн Naval Group представил макет 1:50 разрабатываемой им субмарины SMX 31.
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