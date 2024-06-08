Специалист скорой помощи рассказала о правилах помощи утопающему

Специалист нижегородской скорой помощи рассказала о правилах помощи утопающему. Комментарием заместителя главврача медучреждения по оперативной работе Ксении Пиногоровой делится министерство здравоохранения Нижегородской области.
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