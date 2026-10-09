Лидеры стран СНГ в заявлении к 35-летию организации признали действия нацистов и их пособников по изгнанию и истреблению мирного населения геноцидом народов Советского Союза, подчеркнув важность таких оценок.
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Германь должна до сих пор на коленях стоять каяться и платить России за геноцид людской, блин не ругаться бы а они против нас танки и дроны посылают, не умные думают мы их простим а можем ведь и снести ядеркой с гиперзвуком!!!