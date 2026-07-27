В Калужской области за день сбиты 13 дронов

Днем 27 июля было сбито 13 дронов - над Бабынинским, Дзержинским, Жуковским, Медынским, Перемышльским, Ульяновским, Ферзиковским, Хвастовичским и Юхновским МОДнем 27 июля было сбито 13 дронов - над Бабынинским, Дзержинским, Жуковским, Медынским, Перемышльским, Ульяновским, Ферзиковским, Хвастовичским и Юхновским МО.