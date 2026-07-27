НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

3 подписчика

В Калужской области за день сбиты 13 дронов

В Калужской области за день сбиты 13 дронов

Днем 27 июля было сбито 13 дронов - над Бабынинским, Дзержинским, Жуковским, Медынским, Перемышльским, Ульяновским, Ферзиковским, Хвастовичским и Юхновским МОДнем 27 июля было сбито 13 дронов - над Бабынинским, Дзержинским, Жуковским, Медынским, Перемышльским, Ульяновским, Ферзиковским, Хвастовичским и Юхновским МО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии