Подарок или проклятье? Трагичная судьба бородатой женщины Энни Джонс

В XIX веке Америку потряс настоящий феномен — в Виргинии родилась бородатая девочка. В будущем она станет звездой цирка Барнума, но сначала переживет главную трагедию своей жизни — о судьбе необычной американки Энни Джонс рассказывает 5-tv.
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