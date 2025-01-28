Civilization 7 еще не вышла, а игрок уже умудрился сломать ключевую механику страте...

Civilization 7 еще не вышла, а игрок уже умудрился сломать ключевую механику стратегииНовая часть легендарной глобальной стратегии Civilization 7 обещает массу интересных механик, включая возможность “смешивать” лидеров и цивилизации для получения уникальных бонусов.
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