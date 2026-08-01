Наращивание мощностей российского ВПК позволило повысить показатель технического обеспечения войск до 97%

С начала СВО объемы поставок вооружения и военной техники увеличились в 5 раз, а средств поражения – в 12 раз, что позволило повысить обеспеченность воюющих подразделений до 97%, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик.
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