Как выбрать безопасный арбуз и дыню

3 августа — День арбуза. Роспотребнадзор по Архангельской области и НАО напоминает, как выбрать качественную бахчевую культуру, чтобы не отравиться и получить максимум пользыАрбуз ценят за сочность, низкую калорийность и содержание витаминов.