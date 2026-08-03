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Регион 29

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Как выбрать безопасный арбуз и дыню

Как выбрать безопасный арбуз и дыню

3 августа — День арбуза. Роспотребнадзор по Архангельской области и НАО напоминает, как выбрать качественную бахчевую культуру, чтобы не отравиться и получить максимум пользыАрбуз ценят за сочность, низкую калорийность и содержание витаминов.

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