Компания Geely договорилась о глобальном партнерстве с Google. Благодаря этому соглашению автомобили марки на зарубежных рынках получат доступ к голосовому помощнику Google Gemini, навигации Google Maps и магазину приложений Google Play.
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