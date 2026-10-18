Главное в тезисах: Партия «Суверенная власть», объединившая остатки «Русского союза Латвии», получила 11,7% голосов и 15 мандатов из 100 в Сейме Латвии по итогам выборов 3 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым