Вчера буднично похоронили мифологию "Меркавы". Уничтожено 2 танка, 3 (по другим данным 4) захвачены в качестве трофеев.
Конец мифа "Меркавы"
Комментарии
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Александр
И в чём "конец мифа"?
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1 д.
Yvan
В том, что этот танк якобы неубиваемый.
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23 час.
Игорь Василевский
А что, Меркава гореть не должна? Это хтосказал? Абгам Моисеевич, конструктор, Яхве или боец, сбросивший на танк взрывной заряд? И будет гореть как огонь бенгальский!!
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21 час.
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