Конец мифа "Меркавы"

В том, что этот танк якобы неубиваемый.

Игорь Василевский

А что, Меркава гореть не должна? Это хтосказал? Абгам Моисеевич, конструктор, Яхве или боец, сбросивший на танк взрывной заряд? И будет гореть как огонь бенгальский!!