Депутат Нилов предложил ввести статью за преследование граждан

Депутат Госдумы, глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав в своем telegram-канале рассказал о разработке законопроекта, согласно которому вводятся конкретные меры административной ответственности за вмешательство в частную жизнь граждан.
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