Спортивная честь? О чём вы вообще?

Олимпийские игры оставили по себе яркий осадок. А добровольное снятие с ЧМ по художественной гимнастике сборной Израиля поставило ещё больше вопросов – кто такой современной спортсмен и сам спорт 7 сентября стало известно, что сборная Израиля по художественной гимнастике решила не принимать участия в Чемпионате мира, который пройдёт в Японии.
Популярные статьи
- Политический режим в России катится к закату. Когда-нибудь, Путина будут судить даже те, кто сегодня его любит
- Не кажется вам, не вполне вменяемые диванные стратеги, что ваша критика власти перешагнула все мыслимые и немыслимые нравственные и человеческие барьеры?
- Россияне "наелись" рынка с капитализмом и желают вернуться в СССР
Свежие комментарии