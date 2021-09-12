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Спортивная честь? О чём вы вообще?

Спортивная честь? О чём вы вообще?

Олимпийские игры оставили по себе яркий осадок. А добровольное снятие с ЧМ по художественной гимнастике сборной Израиля поставило ещё больше вопросов – кто такой современной спортсмен и сам спорт 7 сентября стало известно, что сборная Израиля по художественной гимнастике решила не принимать участия в Чемпионате мира, который пройдёт в Японии.

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