Олигарх поработал молотком: кто кого заказал в среде антироссийских либералов?

Вторую неделю российская либеральная общественность обсуждает скандал в благородном семействе. Оказалось, нападения на функционеров «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иностранным агентом, нежелательной организацией, террористической и экстремистской организацией на территории РФ) организовал скандальный олигарх, близкий соратник и партнер Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом в РФ, террористом и экстремистом) Леонид Невзлин (признан иностранным агентом, террористом и экстремистом в РФ).