Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс

Гран-при по фигурному катанию-2024/25 Финал Гренобль, Франция 5 декабря, четверг Пары, юниоры, короткая программа 18:30 Юниорки, короткая программа 19:40 Танцы на льду, юниоры, ритм-танец 20:45 Пары, короткая программа 21:55 Женщины, короткая программа 23:05 6 декабря, пятница Юниоры, короткая программа 18:15 Юниорки, произвольная программа 19:20 Танцы на льду, ритм-танец 20:30 Пары, произвольная программа 21:45 Мужчины, короткая программа 23:05 7 декабря, суббота Женщины, произвольная программа 15:30 Юниоры, произвольная программа 16:45 Танцы на льду, юниоры, произвольный танец 17:55 Пары, юниоры, произвольная программа 20:20 Танцы на льду, произвольный танец 21:40 Мужчины, произвольная программа 23:00 8 декабря, воскресенье Показательные выступления 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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