Женское имя Светлана: характер и судьба его обладательницы Алёна Юрьева Имя Светлана, с его славянским происхождением и корнем «свет», несет в себе глубокие смыслы, связанные с яркостью, чистотой и красотой.
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