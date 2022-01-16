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В Калининградской области произошло редкое природное явление — лунный нимб

В Калининградской области произошло редкое природное явление — лунный нимб

Оргигинал публикации — В Калининградской области произошло редкое природное явление — лунный нимбВ Калининградской области жители смогли вживую увидеть редкое оптическое явление ночью в небе, которое называется лунное гало (что-то вроде нимба).

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