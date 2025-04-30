В Горнале нашли смартфон украинского боевика с материалами по вербовке в ВСУ

TAСС/AP/Efrem Lukatsky В селе Горналь Курской области военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили смартфон украинского боевика, в котором сохранились материалы по вербовке в ВСУ.
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