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Запрет на перевалку угля в Приморье: что значит и когда вступит в силу

Запрет на перевалку угля в Приморье: что значит и когда вступит в силу

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа, ФедералПресс. Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал документ о введении ограничений на перевалку горючих, ядовитых и взрывоопасных грузов, включая уголь, в портах, расположенных в границах населенных пунктов края.

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