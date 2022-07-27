Перрон и лётное поле новосибирского аэропорта «Толмачёво» передали Росавиации

Территориальное управление Росимущества по Новосибирской области распорядилось о передаче объектов новосибирского аэропорта «Толмачёво» в собственность федерального учреждения «Администрация гражданских аэропортов», подведомственного Росавиации.
Территориальное управление Росимущества по Новосибирской области распорядилось о передаче объектов новосибирского аэропорта «Толмачёво» в собственность федерального учреждения «Администрация гражданских аэропортов», подведомственного Росавиации.
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