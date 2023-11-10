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FIAS: на ЧМ не будет рукопожатий между российскими и украинскими самбистами

FIAS: на ЧМ не будет рукопожатий между российскими и украинскими самбистами

В исполнительном комитете Международной федерации самбо (FIAS) решили отменить обмен рукопожатиями до и после поединков между российскими и украинскими спортсменами на чемпионате мира в Армении, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на организацию.

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