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Уэджвуд отразил 44 из 47 бросков «Каролины» и 3 буллита из 3 в серии в дебютном матче за «Даллас»

Уэджвуд отразил 44 из 47 бросков «Каролины» и 3 буллита из 3 в серии в дебютном матче за «Даллас»

Скотт Уэджвуд отразил 44 из 47 бросков «Каролины» и выиграл дебютный матч за «Даллас». 29-летний вратарь пришел в «Старс» на дедлайне в результате обмена из «Аризоны».

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