ХАМАС запросил пятидневное перемирие для обмена с Израилем

Действующая на палестинской территории организация ХАМАС вслед за публикациями израильской стороны о том, что боевики более не контролируют северную часть сектора Газы, подала запрос на проведение обменных мероприятий, в ходе которых задержанные Израилем подростки и женщины окажутся поменяны на 70 захваченных израильтян.