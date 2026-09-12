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«Арсенал» выиграл все 6 матчей на старте сезона

«Арсенал» до шести матчей продлил победную серию на старте сезона-2026/27. Команда тренера Микеля Артеты на выезде обыграла « Сандерленд » (2:0) в 4-м туре АПЛ.

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