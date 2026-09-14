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Какой будет максимальная страховая пенсия в 2027-м и кто из россиян ее получит

Какой будет максимальная страховая пенсия в 2027-м и кто из россиян ее получит

Максимальный размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году может превысить 77 тысяч рублей.

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