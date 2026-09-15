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Мировое обозрение

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«Украина кончится»: Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский объявил войну НАБУ и САП

«Украина кончится»: Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский объявил войну НАБУ и САП

Владимир Зеленский вступил в открытое противостояние с руководством антикоррупционных органов Украины.

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