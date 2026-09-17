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Трамп поручил найти канадские товары для исключения из госзакупок

Трамп поручил найти канадские товары для исключения из госзакупок

PATRICK DOYLE/AP/TASS Президент США Дональд Трамп распорядился определить канадские товары, которые могут быть исключены из системы государственных закупок.

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