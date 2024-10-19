Что предрекли россиянам этой осенью: «Ноябрь – жесткий месяц»

МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. Годом кармы называют 2024 год из-за множества трагических событий. Провидцы предупреждают, что все самое трудное еще впереди, а нумеролог Кристина Егиазарова утверждает, что эта осень станет роковой.
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