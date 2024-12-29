Азнакай районы башлыгы «Песиләр йорты»н ачуда катнашты

Азнакай шәһәре волонтерлары өчен зур вакыйга булды. «Татнефть» компаниясе грантына откан акчага төзелгән «Песиләр йорты» үз ишекләрен ачып, беренче хуҗаларын — йомшак кына сырпаланып, мыраулап йөргән дүрт тәпиле дусларыбызны кабул итте.
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