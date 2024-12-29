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Азнакай районы башлыгы «Песиләр йорты»н ачуда катнашты

Азнакай районы башлыгы «Песиләр йорты»н ачуда катнашты

Азнакай шәһәре волонтерлары өчен зур вакыйга булды. «Татнефть» компаниясе грантына откан акчага төзелгән «Песиләр йорты» үз ишекләрен ачып, беренче хуҗаларын — йомшак кына сырпаланып, мыраулап йөргән дүрт тәпиле дусларыбызны кабул итте.

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