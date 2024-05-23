В Адыгее провели тактико-специальное учение по пресечению террористического акта

Оперативным штабом в Республике Адыгея проведено тактико-специальное учение.Сообщается, что 22 мая 2024 года проведено тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на участке местности.
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