Очередная машина с гуманитарным грузом отправилась из Альметьевска в зону СВО

Еще одна машина с гуманитарным грузом из Альметьевска отправилась в зону спецоперации. В этот раз в состав гуманитарного конвоя вошли уже стандартные средства гигиены, нательное белье, продукты, вода, адресные посылки, маскировочные сети.
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