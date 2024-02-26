Синьцзян намерен развивать бизнес по авиаперевозкам

Синьцзян-Уйгурский автономный район ускоряет развитие своего рынка авиаперевозок за счет строительства большего количества гражданских аэропортов и улучшения транспортного сообщения, чему способствует рост спроса на поездки в регион и из него.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии