Перенос GTA 6, релиз Silksong, изменение Ubisoft, никаких эксклюзивов – Джейсон Шрайер поделился прогнозами на 2025 годМы уже находимся в 2025 году, в котором выйдет долгожданная Grand Theft Auto 6, но, как и любой другой крупный проект, игра может быть отложена.