Аналитик объяснил, почему на отдельных АЗС бензин может стоить дороже 100 рублей за литр

У независимых сетей нет собственных НПЗ и добычи, поэтому их рентабельность напрямую зависит от биржевой конъюнктуры В России фиксируется повышение цен на бензин и дизельное топливо преимущественно из-за роста стоимости на независимых автозаправочных станциях.