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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Аналитик объяснил, почему на отдельных АЗС бензин может стоить дороже 100 рублей за литр

Аналитик объяснил, почему на отдельных АЗС бензин может стоить дороже 100 рублей за литр

У независимых сетей нет собственных НПЗ и добычи, поэтому их рентабельность напрямую зависит от биржевой конъюнктуры В России фиксируется повышение цен на бензин и дизельное топливо преимущественно из-за роста стоимости на независимых автозаправочных станциях.

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