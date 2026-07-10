Аналитик объяснил, почему на отдельных АЗС бензин может стоить дороже 100 рублей за литр

У независимых сетей нет собственных НПЗ и добычи, поэтому их рентабельность напрямую зависит от биржевой конъюнктуры В России фиксируется повышение цен на бензин и дизельное топливо преимущественно из-за роста стоимости на независимых автозаправочных станциях.
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