Более 20 млн рублей получили нижегородские социальные предприниматели в виде льготных займов от «ГосМФО» за 2023 год

Более 20 миллионов рублей получили нижегородские социальные предприниматели в виде льготных займов от АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО») в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2023 году.
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