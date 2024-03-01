Более 20 млн рублей получили нижегородские социальные предприниматели в виде льготных займов от «ГосМФО» за 2023 год

Более 20 миллионов рублей получили нижегородские социальные предприниматели в виде льготных займов от АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО») в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2023 году.