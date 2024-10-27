Турагент Черненко: не стоит выбирать остров для отдыха на Мальдивах самостоятельно

Мальдивские острова — крупнейшее в мире тропическое государство, рай для фанатов пляжного отдыха. По данным островного министерства туризма, только за первые 6 месяцев 2024 года на Мальдивы приехали 115 тысяч туристов из России, это второе место после Китая.