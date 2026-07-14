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Новости Брянска

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Симоненко отсидит 10 лет: напомним историю, которая потопила одиозного замгубернатора и его команду

Симоненко отсидит 10 лет: напомним историю, которая потопила одиозного замгубернатора и его команду

Приговор по делу о злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений в Брянской области: ущерб государству составил 1,45 миллиарда рублей, чиновники получили сроки от 8 до 9 лет и 9 месяцев колонии.

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