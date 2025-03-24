Юбилеи ямальских городов откроют выставки и культурные проекты

В честь юбилеев Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска на Ямале откроется около 20 выставок. В экспозициях будут представлены работы в различных жанрах — от детского творчества до фотоискусства, сообщили в правительстве ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии