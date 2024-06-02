Куда сходить: интересные мероприятия 3 июня в Крыму

ПРАЗДНИКИ Крымская универсальная научная библиотека им. Франко (Симферополь, Набережная имени 60-летия СССР 29А) Литературно-развлекательная программа «Детство – чудесная пора!» 6+ 3 июня, 10:00 Участники узнают об истории возникновения праздника Международного дня защиты детей, примут участие в подвижных играх и конкурсах, на примере литературных героев вспомнят о своих правах, ответят на вопросы сказочной викторины.