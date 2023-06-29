До конца десятилетия вклад беспилотной авиации в экономику России вырастет вплоть до 100 раз, а использование дронов в хулиганских и террористических целях станет невозможным

До конца десятилетия вклад беспилотной авиации в экономику России вырастет до 100 раз, а использование дронов в хулиганских и террористических целях станет невозможным.
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