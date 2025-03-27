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  • федор
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Влахович – самый высокооплачиваемый футболист Серии А с зарплатой 1,62 млн евро в месяц. Лаутаро получает 1,39 млн, Дибала – 1,08, Барелла – 1 млн, Чалханоглу – 930 тысяч (L’Equipe)

Газета L’Equipe опубликовала рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в чемпионате Италии. Первую позицию занял нападающий «Ювентуса» Душан Влахович с окладом в размере 1,62 миллиона евро в месяц.

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