Влахович – самый высокооплачиваемый футболист Серии А с зарплатой 1,62 млн евро в месяц. Лаутаро получает 1,39 млн, Дибала – 1,08, Барелла – 1 млн, Чалханоглу – 930 тысяч (L’Equipe)

Газета L’Equipe опубликовала рейтинг футболистов с самыми высокими зарплатами в чемпионате Италии. Первую позицию занял нападающий «Ювентуса» Душан Влахович с окладом в размере 1,62 миллиона евро в месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии