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stroim21

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Из чего на самом деле складывается смета на электрику: разбор мастера

Из чего на самом деле складывается смета на электрику: разбор мастера

Когда человек впервые сталкивается с электромонтажом, его обычно шокирует разница в цифрах. Один специалист называет установку розетки за 400 рублей, другой — за 800, а третий и вовсе предлагает «электрику под ключ» одной суммой без расшифровки.

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