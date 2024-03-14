Платформа для продажи токенов Fjord Foundry привлекла $4,3 млн в посевном раунде

Платформа Fjord Foundry собрала $4,3 миллиона в своем посевном раунде, который был организован под руководством Lemniscap при участии Mechanism Cap, Zee Prime Cap, Castle Capital и известных "ангелов"-инвесторов.
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