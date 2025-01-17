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Узбекистан интенсивно прокладывает новые торговые пути в обход России

Узбекистан интенсивно прокладывает новые торговые пути в обход России

План руководства постсоветской республики включает в себя улучшение инфраструктуры, расширение сети стоянок для грузовиков и упрощение пограничных процедур для повышения эффективности логистики и перевозок.

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