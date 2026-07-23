Wildberries - Russia's Amazon - Has Seen Four Major Hubs Attacked In Quick Succession Wildberries, which is widely referenced as 'Russia's Amazon', has seen four of its top ten distribution hubs attacked by Ukrainian long-range drones in only a matter of days, potentially putting their business operations in doubt.
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