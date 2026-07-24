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SPLETNIK

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"Летописец Путина" Андрей Колесников вышел в свет с женой, которая моложе него на 25 лет

"Летописец Путина" Андрей Колесников вышел в свет с женой, которая моложе него на 25 лет

59-летний журналист Андрей Колесников, которого называют "летописцем" президента РФ Владимира Путина, вышел в свет с женой Дарьей Донсковой, которая на 25 лет моложе него.

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Комментарии
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Генрих
Один уже &quot;домолодился&quot;... Дибров его фамилия.
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1 м.