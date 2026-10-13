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Русская весна

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На Украине рассказали об «особенно болезненных» ударах для энергетики (ВИДЕО)

На Украине рассказали об «особенно болезненных» ударах для энергетики (ВИДЕО)

Удары по линиям электропередачи стали особенно болезненными для энергетики Украины, потому что восстановление одной ЛЭП занимает до 3 месяцев.

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