Сколько стоит отметить Новый год в Киеве. Репортаж «Антифашиста» из столицы Украины

Этот вполне обычный вопрос в столице Украины задавать бессмысленно. Потому что ответы могут получиться очень разные – ведь в Киеве разрыв между бедными или даже нищими пенсионерами и бесящимися с жиру богачами – чиновниками, депутатами, сотрудниками силовых структур - колоссальная.