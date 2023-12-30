Сколько стоит отметить Новый год в Киеве. Репортаж «Антифашиста» из столицы Украины

Этот вполне обычный вопрос в столице Украины задавать бессмысленно. Потому что ответы могут получиться очень разные – ведь в Киеве разрыв между бедными или даже нищими пенсионерами и бесящимися с жиру богачами – чиновниками, депутатами, сотрудниками силовых структур - колоссальная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии