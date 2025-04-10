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Царьград

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В Москве стартует диктант 'Московский код' с 550 000 участников

В Москве стартует диктант 'Московский код' с 550 000 участников

С 19 по 25 апреля в Москве пройдет Восьмой краеведческий диктант "Московский код". Участие доступно онлайн и очно в культурных и образовательных заведениях столицы.

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